Mondiali 2026 DAZN unica piattaforma anche per bar e ristoranti

Da gennaio 2026, DAZN sarà l’unica piattaforma a trasmettere i Mondiali anche in bar e ristoranti grazie all’accordo con l’offerta For Business. La piattaforma si occuperà di fornire il servizio esclusivamente ai locali pubblici, evitando la presenza di altri operatori. La decisione riguarda tutte le attività commerciali che desiderano trasmettere le partite del torneo.

DAZN sarà l’unica piattaforma a trasmettere i Mondiali 2026 anche nei locali pubblici con l’offerta For Business. Questa estate DAZN sarà il punto di riferimento di tutto il Mondiale FIFA 2026, dentro e fuori casa. Dopo essersi assicurata i diritti per la trasmissione di tutte le 104 partite della Coppa del Mondo FIFA 2026™, oggi la principale piattaforma mondiale di intrattenimento sportivo annuncia un ulteriore traguardo: sarà l’unica a. su Digital-News.it DAZN sarà l’unica piattaforma a trasmettere i Mondiali 2026 anche nei locali pubblici con l’offerta For Business.. Questa estate DAZN sarà il punto di riferimento di tutto il Mondiale FIFA 2026, dentro e fuori casa. 🔗 Leggi su Digital-news.it

Articoli correlati

Leggi anche: Non solo bar in difficoltà: la crisi dei consumi tocca anche i ristoranti

Contenuti utili per approfondire su Mondiali 2026 DAZN unica piattaforma...

Temi più discussi: Coppa del Mondo FIFA 2026™: a DAZN i diritti per bar, ristoranti e locali; DAZN aumenta i prezzi prima dei Mondiali, nuove tariffe ed evoluzione dei costi dal 2018; LALIGA FC Futures Brunete | Giorno 1, Sessione 2 in Diretta Streaming | DAZN IT; DAZN: aumenti per Full e Family per i nuovi clienti a marzo 2026.

Mondiali 2026, DAZN unica piattaforma anche per bar e ristorantiDAZN sarà l’ unica piattaforma a trasmettere i Mondiali 2026 anche nei locali pubblici con l’ offerta For Business. Scopri di più ... digital-news.it

Coppa del Mondo FIFA 2026™: a DAZN i diritti per bar, ristoranti e localiDAZN sarà l'unica piattaforma a trasmettere tutte le 104 partite del Mondiale 2026 anche in bar e ristoranti, grazie ai diritti B2B acquisiti da FIFA ... horecanews.it

MONDIALI I Stasera c'è Bosnia-Italia DIRETTA e FOTO Il pullman degli azzurri a Zenica LIVEBLOG #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/03/31/bosnia-italia-il-pullman-degli-azzurri-arrivato-a-zenica-liveblog_a99a50ed-9d38-4320-ae68-8f7 - facebook.com facebook

#BosniaItalia diretta playoff Mondiali: segui la sfida di oggi LIVE x.com