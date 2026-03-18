Anna Iervolino, avvocato e direttrice generale dell’azienda dei Colli dal 2022, ha affermato di aver comunicato a Domenico Caliendo tutto ciò che sapeva riguardo alla sua posizione. L’azienda gestisce tre presidi ospedalieri, tra cui il Monaldi, il Cotugno e il CTO. Iervolino ha inoltre dichiarato di non ritenere necessario dimettersi.

Anna Iervolino, avvocato, direttore generale dell’azienda dei Colli dall’agosto del 2022. Azienda che comprende tre presìdi ospedalieri: Cto, Cotugno e Monaldi. Quest’ultimo travolto dalla tragica vicenda del piccolo Domenico Caliendo e del trapianto fallito a causa di un cuore danneggiato che ne ha determinato la morte. Direttrice Iervolino come ha vissuto questa vicenda? «L’ho dovuta mettere a fuoco progressivamente. I primi giorni, in base alle notizie ricevute, simili a tante altre relative a trapianti difficili ma che poi si risolvono nel migliore dei modi, ero preoccupata ma speranzosa. Poi ho avuto progressivamente contezza della gravità dell’accaduto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Monaldi, Anna Iervolino: «Domenico Caliendo, alla Regione ho detto ciò che sapevo. Non devo dimettermi»

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