Molestie e paura viaggiano in bus il racconto di Rossella autista esperta | Non si vive più lascio il lavoro

A Reggio Emilia, scene di molestia e paura si ripetono frequentemente sugli autobus, come racconta Rossella, autista con anni di esperienza. La donna ha deciso di lasciare il lavoro dopo aver vissuto situazioni di disagio e insicurezza durante i suoi turni. Nei recenti episodi, sono stati segnalati comportamenti aggressivi e molestie da parte di passeggeri, contribuendo a creare un clima di tensione a bordo dei mezzi pubblici.

Reggio Emilia, 18 marzo 2026 – L’inferno negli autobus, scene che si ripetono troppo spesso. Siamo a Reggio Emilia dove già in provincia, a Scandiano, poco più di un mese fa, venne brutalmente pestato un controllore da un gruppo di ragazzini. Stavolta un molestatore ha aggredito verbalmente una 16enne a bordo di un autobus di Seta, con irripetibili frasi a sfondo sessuale. Una ragazza ha preso le difese della minorenne, mentre l’autista donna ( modenese ) ha chiamato il 112. Ma all’improvviso qualcuno ha utilizzato lo spray urticante, costringendo la conducente a fermare il bus e ad aprire le porte per permettere ai passeggeri di scendere e mettersi in salvo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Molestie e paura viaggiano in bus, il racconto di Rossella, autista esperta: “Non si vive più, lascio il lavoro” Articoli correlati Molesta una minorenne sul bus, qualcuno usa lo spray urticante. L’autista: “Basta, lascio il lavoro a Reggio e torno in Trentino”Reggio Emilia, 17 marzo 2026 – Ancora un episodio di violenza a bordo di un autobus del trasporto pubblico locale. Molesta una minorenne sul bus, qualcuno usa lo spray urticante. L’autista (donna): “Basta, lascio il lavoro a Reggio e torno in Trentino”Reggio Emilia, 17 marzo 2026 – Ancora un episodio di violenza a bordo di un autobus del trasporto pubblico locale.