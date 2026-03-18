Modifiche alla cartella di Domenico 2 medici indagati anche per falso

La procura di Napoli ha contestato a due dei sette medici coinvolti nel caso di Domenico Caliendo, il bambino sottoposto a trapianto di cuore il 23 dicembre, che è stato eseguito con un organo già danneggiato. La disputa riguarda l’orario di arrivo del cuore proveniente da Bolzano, che ha portato a modifiche nella cartella clinica del paziente. Sono inoltre indagati due medici per falso.

AGI - L'orario dell'arrivo del cuore da Bolzano per il trapianto al piccolo Domenico Caliendo, eseguito poi il 23 dicembre scorso con l' organo già danneggiato, è al centro di una nuova contestazione della procura di Napoli a due dei sette medici già indagati per omicidio colposo. A Guido Oppido, il cardiochirurgo che ha eseguito l'intervento, e alla seconda operatrice in sala, il pm Giuseppe Tittaferrante e l'aggiunto Antonio Ricci contestano anche il reato di falso, per discrepanze tra quanto segnato nella cartella medica del bimbo di due anni, morto dopo il trapianto di un cuore danneggiato all' ospedale Monaldi di Napoli il 23 dicembre scorso, e quanto emerso dagli accertamenti degli inquirenti. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Modifiche alla cartella di Domenico, 2 medici indagati anche per falso Articoli correlati Domenico Caliendo, modifiche alla cartella clinica: due medici indagati anche per falsoNovità nel caso di Domenico Caliendo, il bimbo morto in seguito al trapianto di cuore. Modifiche alla cartella clinica del piccolo Domenico: due medici indagati anche per falsoAvrebbero modificato la cartella clinica di Domenico Caliendo , il bimbo morto in seguito al trapianto di cuore: la procura di Napoli contesta una... Una raccolta di contenuti su Modifiche alla cartella di Domenico 2... Temi più discussi: Bollo auto 2026: tutte le novità sul pagamento; Sigaraie, l’artigianato che sfida l’intelligenza artificiale: Il sigaro fatto a mano non sparirà; Bimbo trapiantato, anche ipotesi di falso per medici indagati; Google fa infuriare i proprietari di Pixel: eliminata comodissima funzione. Modifiche alla cartella clinica di Domenico, il bimbo trapiantato: 2 medici indagati anche per falsoAvrebbero modificato la cartella clinica di Domenico Caliendo, il bimbo morto in seguito al trapianto di cuore: la procura di Napoli contesta una nuova accusa - il reato di falso - a due dei sette med ... msn.com Modifiche alla cartella clinica del piccolo Domenico, chiesta interdizione per due medici del MonaldiEntrambi, già indagati per omicidio colposo, devono rispondere anche di falso: avrebbero cambiato gli orari per far coincidere l’arrivo del cuore con l’avvio delle fasi preliminari dell’operazione ... unionesarda.it Alla procura di Napoli risulterebbero modifiche agli orari di arrivo del cuore da Bolzano a Napoli e dell'inizio dell'espianto dell'organo malato. Per i due è stata chiesta la sospensione dell’esercizio dalla professione Leggi l'articolo #giustizia - facebook.com facebook Modifiche alla cartella clinica di Domenico, due medici indagati anche per falso. La procura di Napoli ha chiesto una misura interdittiva per entrambi #ANSA x.com