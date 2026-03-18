La Procura di Napoli ha richiesto la sospensione cautelare di due medici del Monaldi in relazione alle modifiche apportate alla cartella clinica di un bambino di nome Domenico. La richiesta riguarda la sospensione dell’attività professionale dei due medici, nell’ambito di un procedimento legale avviato per chiarire quanto accaduto. La decisione sulla sospensione dovrà essere presa dall’autorità competente.

La Procura di Napoli ha chiesto in via cautelare la sospensione dell’esercizio della professione medica per due dei dottori dell’Ospedale Monaldi che hanno seguito il caso del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di 2 anni morto il mese scorso dopo che gli era stato impiantato per errore un cuore danneggiato. Gli inquirenti ipotizzano che i due professionisti abbiano modificato la cartella clinica del paziente. I medici in questione – già indagati per omicidio colposo insieme ad altre cinque persone – sono il cardiochirurgo Guido Oppido e il suo secondo operatore Emma Bergonzoni. Nei loro confronti adesso è contestato anche il reato di falso. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Modifiche alla cartella clinica del piccolo Domenico, chiesta la sospensione per due medici del Monaldi

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