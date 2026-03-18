Modena vs Mantova trentaduesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

A Modena si sfidano Modena e Mantova nella trentaduesima giornata di Serie B 20252026. La partita vede gli emiliani impegnati a consolidare la posizione in classifica, mentre i lombardi cercano punti importanti per mantenere la categoria. La gara si svolge in un clima di grande attesa, con le formazioni pronte a scendere in campo per ottenere il risultato desiderato.

Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Gli emiliani coltivano sogni playoff, mentre i lombardi si giocano una bella fetta di salvezza. Modena vs Mantova si giocherà sabato 21 marzo 2026 alle ore 19.30 presso lo stadio Braglia. MODENA VS MANTOVA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliani stanno volando in zona playoff, specie dopo l’ultima rotonda vittoria contro lo Spezia. La squadra di Sottil è ora sesta con 47 punti, ed ora si prepara a sfruttare nuovamente il fattore casalingo per incamerare altri tre punti. Altro clima si respira tra i lombardi, che hanno raccolto un punto ad Empoli per poi strapazzare il Cesena. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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