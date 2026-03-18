Moda e sfruttamento giacche da duemila euro confezionate in tuguri | Decidono il prezzo Dama e Aspesi

A Garbagnate Milanese, un laboratorio produce giacche griffate di marche come Aspesi e Paul&Shark, pronte per la consegna. Le giacche vengono confezionate in locali che sembrano poco adeguati a un’attività di alta moda, mentre i prezzi raggiungono i duemila euro. Le aziende coinvolte sono Dama e Aspesi, che decidono i prezzi finali dei capi.

Milano, 18 marzo 2026 – Nel laboratorio a Garbagnate Milanese gli abiti griffati Aspesi e Paul&Shark pronti per la consegna ai committenti. Poco lontano i tuguri dove dormivano gli operai: letti sfatti, sporcizia e solo un vecchio ventilatore per far circolare l’aria in stanze prive di finestre. Manodopera cinese a basso costo. Operai cinesi senza alcun contratto, pagati in nero e reclutati tramite il passaparola o una piattaforma usata nella comunità straniera. “Lavoro sei giorni alla settimana dalle 8 alle 17, guadagno circa mille euro al mese”, ha spiegato uno di loro agli inquirenti. Gli orari di lavoro praticati, dalle 8 alle 22 sette giorni su sette, erano esplicitati su un cartello, scritto in cinese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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