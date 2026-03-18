Mobilita’ | incontro su Zone 30 Roma in arrivo dispositivi informativi e dissuasivi

Nel tardo pomeriggio di oggi si è tenuta una riunione operativa presso Palazzo Senatorio dedicata alle Zone 30 nel centro storico di Roma. Durante l'incontro sono stati discussi i prossimi dispositivi informativi e dissuasivi che verranno adottati per regolamentare la mobilità nell’area. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni coinvolte nel progetto.

Nel tardo pomeriggio di oggi si è svolta una riunione operativa presso Palazzo Senatorio, incentrata sul tema della Zona 30 nel centro storico di Roma. All’incontro hanno partecipato il dipartimento Mobilità, il comando della Polizia locale e la direzione generale di Roma Capitale. Secondo quanto riferito da fonti del Campidoglio, l’incontro ha avuto una natura tecnica, con l’obiettivo di allineare le strutture coinvolte sul quadro normativo e operativo, tenendo conto delle disposizioni dei decreti ministeriali che regolano in modo più restrittivo l’utilizzo e il posizionamento dei rilevatori di velocità. Installazione di Dispositivi Informativi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Mobilita’: incontro su Zone 30 Roma, in arrivo dispositivi informativi e dissuasivi Articoli correlati Mobilita’: Ciocchetti-Barbato (Fd’I), Zone 30 km scelta ideologicaFratelli d'Italia critica le scelte sulla mobilità a Roma, chiedendo un ripensamento delle zone 30 e delle ZTL. Leggi anche: 75 posti moto sul lungolago, camper e nuove "Zone 30": Lecco ridisegna la mobilità nei rioni Tutto quello che riguarda Mobilita' incontro su Zone 30 Roma in... Temi più discussi: Avviato all'ARAN il negoziato per il rinnovo del CCNL 2022/24 per l'Area della Dirigenza. Prossimo incontro il 25 marzo; Rinnovo Contratto Area Istruzione e Ricerca: aperta la trattativa all’Aran; Mobilità: serve un cambiamento radicale. Si faccia un incontro pubblico in Comune a partire dalle proposte dell’ateneo; Roma, parte il Forum sulla mobilità ma rischia di saltare il tour sulla zona 30. Mobilita’: incontro su Zone 30 Roma, in arrivo dispositivi informativi e dissuasiviRiunione a Palazzo Senatorio per discutere delle Zone 30 nel centro storico di Roma e delle nuove misure di sicurezza stradale. romadailynews.it Mobilità: incontro su Zone 30 Roma, in arrivo dispositivi informativi e dissuasiviSi è svolta nel tardo pomeriggio di oggi a Palazzo Senatorio una riunione operativa sul tema della Zona 30 nel centro storico, tra il ... agenzianova.com Mobilità: docenti titolari sul sostegno, ecco quali movimenti possono chiedere per il 2026/27. https://www.orizzontescuola.it/mobilita-docenti-titolari-sul-sostegno-ecco-quali-movimenti-possono-chiedere-per-il-2026-27/ - facebook.com facebook #tgm ore 06,30 del 18 marzo 2026 #mobilita #romamobilita x.com