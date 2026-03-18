Mobilità elettrica urbana | LIUX BIG debutta in Europa

Una startup spagnola ha annunciato il lancio del suo primo modello in Europa, chiamato LIUX BIG, destinato a rivoluzionare la mobilità urbana elettrica. Il veicolo sarà disponibile nel corso del semestre e punta a migliorare efficienza, sostenibilità e costi operativi nel settore. L’azienda si prepara così a entrare in un mercato in rapida espansione con un prodotto innovativo.

(Adnkronos) – Debutterà in Europa nel corso del semestre LIUX BIG, il primo modello della startup spagnola LIUX, progettato per ridefinire gli standard della mobilità urbana elettrica in termini di efficienza, sostenibilità e costi operativi. Il modello si distingue per un’autonomia che raggiunge i 215 km con batteria da 15 kWh e supera i 270 km. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Toyota Yaris: Arriva la versione elettrica per rispondere alla crescente domanda di mobilità sostenibile in Europa.Toyota Yaris Elettrica: L’Icona del Segmento B Svolta Verso il Futuro La Toyota Yaris, da sempre un punto di riferimento nel mercato delle auto... Fasano: 4 milioni per parchi, scuola e nuova mobilità urbanaLa città di Fasano si prepara a ospitare un piano d’intervento pubblico del valore di oltre 4 milioni di euro, finanziato in parte da fondi regionali... Una selezione di notizie su Mobilità elettrica Temi più discussi: Liux Big: la city car elettrica L7e con autonomia record pronta al debutto in Europa; Liux BIG, c'è una nuova microcar in città: 270 km di autonomia; LIUX Big: la microcar elettrica spagnola pronta a conquistare l’Europa. LIUX Big: la microcar elettrica spagnola pronta a conquistare l’EuropaC’è una nuova microcar elettrica pronta a sbarcare sul mercato europeo: si tratta della LIUX Big, il primo modello prodotto ... msn.com Liux Big: la city car elettrica L7e con autonomia record pronta al debutto in EuropaProgettata e prodotta in Spagna, LIUX BIG è una microcar elettrica urbana innovativa e sostenibile che promette fino a 270 km di autonomia, consumi record e un prezzo competitivo sotto i 18.000 euro ... msn.com L’evoluzione di un’icona, ora 100% elettrica. Il nuovo Toyota C-HR+ segna un enorme passo in avanti nell’era della mobilità elettrica. Grazie a un design audace e una tecnologia all’avanguardia, infatti, stabilisce nuovi standard in termini di sicurezza e presta - facebook.com facebook La mobilità elettrica non è soltanto una questione tecnologica o industriale: è una trasformazione profonda che riguarda il modo in cui viviamo le città, progettiamo gli ... Leggi l'articolo completo -> rviv.ly/UXu608 #corsidiformazione x.com