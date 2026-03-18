Mobilità docenti 2026 vincoli deroghe e allegati | a cosa fare attenzione QUESTION TIME con Semeraro LIVE Mercoledì 18 marzo alle 14 | 30

Da lunedì 16 marzo è aperto il periodo per presentare le domande di mobilità dei docenti per il 2026. Durante l’evento live di mercoledì 18 marzo alle 14:30, Semeraro discuterà di vincoli, deroghe e allegati relativi alla procedura. La discussione si concentrerà sulle modalità di invio delle domande e sulle regole da rispettare in questa fase.

Da lunedì 16 marzo è iniziato il periodo per l’inoltro della domanda in relazione alla mobilità del personale docente. Ci sarà tempo fino a venerdì 2 aprile per inviare l’istanza. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Mobilità docenti, vincoli e non solo: chi può presentare la domanda. QUESTION TIME con Pizzo (Uil Scuola Rua) LIVE Martedì 17 marzo alle 14:30Da lunedì 16 marzo inizia il periodo per l’inoltro della domanda in relazione alla mobilità del personale docente. Contenuti e approfondimenti su Mobilità docenti Temi più discussi: Mobilità 2026/27: cambiano le deroghe ai vincoli. Figli fino a 14 anni, escluso il ricongiungimento al genitore over 65; Mobilità docenti 2026/27: chi può presentare domanda, i vincoli, il passaggio di ruolo [LO SPECIALE]; Mobilità-docenti-2026-come-funzionano-i-vincoli-di-permanenza; Domanda mobilità docenti 2026, tra requisiti e vincoli. Mobilità docenti 2026, valida solo se redatta tramite apposito modulo presente su Istanze OnLine. Punteggi riconosciuti se documentatiCome ben spiegato dal comma 1 dell’art.4 dell’OM 43 del 12 marzo 2026, per la mobilità docenti 2026/2027 saranno prese in esame solo le domande redatte utilizzando l’apposito modulo presente nella sez ... tecnicadellascuola.it Mobilità docenti 2026/2027, regole, vincoli e scadenze: la nota ministerialeCon nota 6314 del 13 marzo 2026 il MIM ha trasmesso l’Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA. e l’Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità degli ins ... tecnicadellascuola.it Mobilità: docenti titolari sul sostegno, ecco quali movimenti possono chiedere per il 2026/27. https://www.orizzontescuola.it/mobilita-docenti-titolari-sul-sostegno-ecco-quali-movimenti-possono-chiedere-per-il-2026-27/ - facebook.com facebook Mobilità docenti per l'anno scolastico 2026/27: tutte le operazioni spiegate dalla sindacalista Roberta Vannini di UIL Scuola Rua. x.com