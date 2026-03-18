In un supermercato, una cassiera ha subito ripetute umiliazioni sul lavoro, tra frasi offensive, aggressive e denigranti. Dopo un procedimento legale, è stata reintegrata e riceverà un risarcimento. La vicenda riguarda comportamenti offensivi e condotte vessatorie da parte di alcuni colleghi o superiori. La donna ha ottenuto giustizia attraverso il ricorso in tribunale.

Umiliazioni costanti sul posto di lavoro, frasi offensive, aggressive, denigranti. Un vero e proprio mobbing sistematico è quanto avrebbe messo in atto il superiore di una cassiera quarantenne assunta a tempo indeterminato in un supermercato di Rimini nel 2023 e poi licenziata un anno dopo, nel 2024, con l’accusa di irregolarità legate all’utilizzo di buoni sconto. Questa è la situazione emersa nel corso di un processo conclusosi nei giorni scorsi presso il tribunale di Rimini. Un processo al termine del quale – come riportato dal Corriere Bologna – il giudice della sezione lavoro Lucio Ardigò ha infine stabilito che il provvedimento di licenziamento da parte dell’azienda fosse illegittimo e dunque che la dipendente 40enne dovrà essere reintegrata e ricevere circa 61mila euro tra indennizzo e risarcimento del danno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mobbing nel supermercato. Cassiera reintegrata e risarcita

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