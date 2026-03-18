Mistral Forge | AI su misura con i dati aziendali sfida

Il 18 marzo 2026, una startup francese ha presentato Mistral Forge, una piattaforma progettata per consentire alle aziende di sviluppare modelli di intelligenza artificiale personalizzati utilizzando i propri dati aziendali. La piattaforma si rivolge alle imprese che vogliono creare soluzioni di AI ad hoc, partendo dalle informazioni già in loro possesso. Questa novità rappresenta un passo importante nel settore dell’intelligenza artificiale su misura.

Il 18 marzo 2026, la startup francese Mistral ha lanciato Mistral Forge, una piattaforma che permette alle aziende di costruire modelli AI su misura partendo dai propri dati interni. Questa mossa strategica, annunciata durante la conferenza annuale Nvidia GTC, mira a colmare il divario tra i modelli generici e le esigenze specifiche del mondo produttivo reale. L'obiettivo è chiaro: risolvere il fallimento della maggior parte dei progetti aziendali di intelligenza artificiale, causato dall'inadeg . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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