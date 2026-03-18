Mister Paul & Shark è sotto indagine per sfruttamento di manodopera cinese

La Procura di Milano ha avviato un’indagine nei confronti di Mister Paul & Shark, accusato di sfruttamento di manodopera cinese. Contestualmente, Andrea Dini, amministratore delegato di Dama S.p.A., è stato formalmente accusato di caporalato legato alla produzione di capi di abbigliamento. Le indagini si concentrano sui presunti comportamenti illeciti legati alla gestione della manodopera.

La Procura di Milano accusa Andrea Dini, ad di Dama, S.p.A di caporalato nella realizzazione di capi di abbigliamento. Una giacca venduta nelle boutique a centinaia di euro nasceva spesso in stanze che sembrano l’opposto di quel mondo. Locali bassi, con poca aria e quasi sempre senza luce naturale. Camere trasformate in dormitori improvvisati dentro lo stesso capannone dove si lavora: un letto addossato al muro, accanto una piastra elettrica, pentole, bottiglie e vestiti ammassati. Le fotografie scattate durante i controlli mostrano ambienti ingombri di oggetti e utensili, dove mangiare, dormire e vivere avveniva nello stesso spazio. Secondo gli investigatori quei locali erano stati ricavati abusivamente dentro l’opificio, senza adeguata aerazione. 🔗 Leggi su Laverita.info

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