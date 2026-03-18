Durante un'audizione al Senato, il direttore della Cia ha dichiarato che l'Iran dispone di missili capaci di colpire l'America. Questa affermazione contrasta con le opinioni di Joe Kent, ex responsabile dell'antiterrorismo, che si era dimesso sostenendo che l'Iran non rappresentasse una minaccia immediata per gli Stati Uniti. La discussione ha attirato l'attenzione sulle capacità militari dell'Iran e sulla valutazione delle minacce.

Il direttore della Cia, John Ratcliffe, ha smentito durante un'audizione al Senato le posizioni espresse da Joe Kent, ex responsabile dell'antiterrorismo, che si era dimesso sostenendo che l'Iran non costituisse una minaccia imminente per gli Stati Uniti. Ratcliffe ha preso le distanze da quella valutazione, affermando: "Penso che l'Iran sia stato una minaccia costante per gli Stati Uniti per un lungo periodo di tempo e che, in questo momento, rappresenti una minaccia immediata". Interpellato dai senatori sulla possibilità che Teheran possa dotarsi entro sei mesi di un missile capace di colpire il territorio americano, il direttore della Cia non ha fornito una stima temporale precisa, pur riconoscendo fondati motivi di preoccupazione legati al programma missilistico iraniano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Missili iraniani capaci di colpire l'America: l'allarme della Cia fa tremare il Senato

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