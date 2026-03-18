miniature tra i banchi progetto pilota in italia

In Italia prende il via un progetto pilota che porta l’arte della miniatura tra i banchi di scuola. Si chiama ‘De arte illuminandi – L’arte della miniatura’ e coinvolge studenti e insegnanti in un percorso dedicato alla realizzazione di miniature. L'iniziativa mira a far conoscere questa forma artistica e si svolge all’interno di alcune scuole selezionate sul territorio.

L’arte della miniatura arriva a scuola. ‘De arte illuminandi – L’arte della miniatura’ è il nome di un progetto artistico-didattico innovativo, attualmente in corso e unico nel suo genere in Italia, rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo gradi del plesso di Bagnone del comprensivo Baracchini. L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Bagnone nell’ambito del Piano dell’offerta formativa scolastica. Per la realizzazione del progetto è stato pubblicato un bando rivolto alle associazioni del territorio, aggiudicato poi all’ associazione culturale Donne di luna, che, in collaborazione con il maestro Piero Colombani, noto pittore e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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