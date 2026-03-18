Minaccia l'ex con una bomba a mano funzionante della seconda guerra mondiale | arrestato 39enne

Un uomo di 39 anni è stato arrestato dopo aver minacciato l’ex compagna inviandole immagini di una bomba a mano funzionante, risalente alla seconda guerra mondiale. La donna ha denunciato le minacce e le foto sono state sequestrate dalle forze dell’ordine. L’indagine ha portato all’arresto dell’uomo, che ora si trova a disposizione delle autorità.

Un 39enne ha minacciato l'ex compagna, mandandole le foto di una bomba che possedeva, risalente alla seconda guerra mondiale. Il 39enne è stato arrestato e dovrà ora rispondere di detenzione illegale di arma da guerra. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Lomazzo, minaccia la ex con una bomba a mano: arrestato 39enneCasa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. Lomazzo, minaccia la ex con le foto di una bomba a mano: 39enne arrestatoLomazzo (Como), 17 marzo 2026 – Nel giro di poche ore, ha violato i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di... Una selezione di notizie su Minaccia l 8217 ex con una bomba a mano... Temi più discussi: Lomazzo, perseguita la ex e la minaccia con una bomba a mano (funzionante) della Seconda Guerra Mondiale: arrestato; Minaccia la ex. Una bomba a mano per terrorizzarla; Minaccia la ex con una bomba a mano: stalker arrestato dai carabinieri; Lomazzo: minaccia la ex con una bomba a mano, 39enne arrestato dai carabinieri. Minaccia l’ex con una bomba a mano funzionante della seconda guerra mondiale: arrestato 39enneUn 39enne ha minacciato l'ex compagna, mandandole le foto di una bomba che possedeva, risalente alla seconda guerra mondiale ... fanpage.it Lomazzo: minaccia la ex con una bomba a mano, 39enne arrestato dai carabinieriSi avvicina alla ex nonostante il divieto e la minaccia utilizzando anche una bomba a mano. Un’escalation di azioni gravi e fuorilegge che lo ha portato ... espansionetv.it L'Iran minaccia vendetta, gli Usa usano le super bombe vicino a Hormuz: la diretta - facebook.com facebook Trump perde pezzi: dimissioni di Kent Scossone nell’amministrazione Trump, lascia il capo dell’antiterrorismo: “L’Iran non era una minaccia, pressioni da Israele” x.com