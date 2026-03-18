Minaccia la ex Una bomba a mano per terrorizzarla

Un uomo ha minacciato la ex persona con una bomba a mano nel tentativo di intimidire. Poche ore prima, si era presentato davanti al giudice per l’interrogatorio di garanzia riguardo a un divieto di avvicinamento a una donna con cui aveva avuto una relazione. Le autorità hanno sequestrato l’ordigno e stanno indagando sull’accaduto.

Solo poche ore prima era finito davanti al giudice, per sostenere l’interrogatorio di garanzia di una misura cautelare di divieto di avvicinamento a una donna con cui aveva avuto una relazione. Ma la tregua di Andrea Cafaro, 39 anni di Cermenate, è durata poco, arrivando a minacciare nuovamente la donna e mostrandole una bomba a mano. Una condotta che lunedì sera lo ha portato in carcere, ma che allo stesso tempo ha generato una mobilitazione tra i carabinieri, che hanno dovuto far intervenire gli artificieri da Milano. A causa dei suoi comportamenti persecutori, nelle scorse settimane era stato iscritto sul registro degli indagati dal sostituto procuratore Giulia Ometto, che aveva chiesto la misura cautelare a tutela della vittima, una donna di Lomazzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Minaccia la ex. Una bomba a mano per terrorizzarla Articoli correlati Lomazzo, minaccia la ex con una bomba a mano: arrestato 39enneCasa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. Lomazzo, minaccia la ex con le foto di una bomba a mano: 39enne arrestatoLomazzo (Como), 17 marzo 2026 – Nel giro di poche ore, ha violato i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di... Una raccolta di contenuti su Minaccia la ex Una bomba a mano per... Temi più discussi: Minaccia la ex con una bomba a mano: stalker arrestato dai carabinieri; Lomazzo, perseguita la ex e la minaccia con una bomba a mano (funzionante) della Seconda Guerra Mondiale: arrestato; Minaccia la ex. Una bomba a mano per terrorizzarla; Lomazzo: minaccia la ex con una bomba a mano, 39enne arrestato dai carabinieri. Lomazzo, perseguita la ex e la minaccia con una bomba a mano (funzionante) della Seconda Guerra Mondiale: arrestatoL'ordigno poteva esplodere. L'uomo, 39enne di Cermenate, aveva il divieto di avvicinarsi alla ex compagna, una donna di 49 anni. Ora dovrà rispondere anche di detenzione illegale di arma da guerra ... milano.corriere.it Lomazzo: minaccia la ex con una bomba a mano, 39enne arrestato dai carabinieriSi avvicina alla ex nonostante il divieto e la minaccia utilizzando anche una bomba a mano. Un’escalation di azioni gravi e fuorilegge che lo ha portato ... espansionetv.it Israele annuncia di aver ucciso Ali Larijani, capo del Consiglio supremo di sicurezza, uno degli uomini forti del regime degli Ayatollah. E Trump minaccia la Nato, dopo che i Paesi europei hanno messo in chiaro di non volerlo aiutare a riaprire lo stretto di Hor - facebook.com facebook La crisi dello stretto di Hormuz non minaccia soltanto i mercati dei combustibili fossili, ma anche l'industria dei semiconduttori che dipende dall'elio prodotto in Qatar. Taiwan è particolarmente vulnerabile, e anche la filiera europea è esposta x.com