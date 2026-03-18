Milton Delgado il nuovo talento del calcio mondiale | tre italiane su di lui ma il futuro sembra segnato – ESCLUSIVA

Milton Delgado è il giovane calciatore che ha recentemente firmato con il Boca Juniors. A circa vent’anni, ha attirato l’attenzione di tre club italiani, che hanno mostrato interesse nei suoi confronti. La sua carriera sta rapidamente prendendo forma, e le trattative con le diverse squadre sono in corso. Delgado rappresenta una delle promesse emergenti nel calcio sudamericano.

Un talento che sembra essere destinato a fare grandi cose. I paragoni in Argentina già si sprecano: c’è chi lo paragona a Mascherano, chi a Mac Allister, fino a De Paul o Paredes. Un calciatore che ha insomma le stimmate del fuoriclasse, pronto a diventare il faro della Nazionale argentina. Un calciatore giovane, classe 2005, che sarebbe perfetto in quasi tutti i club italiani. Nel frattempo, però, si sta facendo le ossa con la maglia del Boca Juniors, una divisa che è una vera e propria certezza in tema di talenti e non solo. Con gli Xeneizes, peraltro, ha conquistato rapidamente la maglia della prima squadra. E ad oggi di presenze con la maglia gialloblu sono già 15 in totale, di cui una alla Libertadores e 10 in Superliga argentina. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Milton Delgado, il nuovo talento del calcio mondiale: tre italiane su di lui ma il futuro sembra segnato – ESCLUSIVA Articoli correlati Gatti Juve, il suo futuro a gennaio sembra segnato. Le ultimissime sulla trattativa con il Milan: cosa sta succedendodi Redazione JuventusNews24Gatti Juve, il futuro del difensore centrale a gennaio sembra ormai segnato. Conan il ragazzo del futuro: anteprima in 4K e clip esclusiva su Sky TG24**Conan, il ragazzo del futuro**, serie animata di Hayao Miyazaki, torna nelle sale cinematografiche italiane in versione **4K** per celebrare il suo... Tutto quello che riguarda Milton Delgado Discussioni sull' argomento Boca Juniors vs San Lorenzo; Boca Juniors contro San Lorenzo risultati in diretta, testa a testa e formazioni; Aranda starts: Boca’s line-up to face Lanús; Boca v Unión today: kick-off time, line-ups, TV for 2026 Apertura. Un talento al giorno, Milton Delgado: il centrocampista tascabile che ricorda De PaulTra le grandi speranze per il futuro del calcio argentino c'è anche Milton Delgado, nato il 16 giugno 2005 a Rafael Castillo, Argentina, promettente centrocampista difensivo del Boca Juniors. Alto 166 ... tuttomercatoweb.com