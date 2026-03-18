Miley Cyrus | Non ho mai cercato di ' uccidere' Hannah Montana

Da movieplayer.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attrice e cantante ha commentato il suo rapporto con la celebrità legata al personaggio di Hannah Montana. Ha affermato di non aver mai tentato di

L'attrice e star della musica ha parlato del suo rapporto con la fama ottenuta grazie allo show che sta per compiere 20 anni. Miley Cyrus ha deciso di celebrare i 20 anni dal debutto di Hannah Montana con uno speciale che arriverà su Disney+ il 24 marzo. La star della musica ha interpretato nuovamente davanti al pubblico brani come The Climb e The Best of Both Worlds e le sue performance sono state inserite nell'evento che verrà distribuito in streaming e che conterrà anche interviste, curiosità e aneddoti. L'idea di realizzare uno speciale per celebrare lo show Miley Cyrus, intervistata da Variety, ha raccontato che non rinnega in nessun modo il suo passato e di essere convinta che tutte le sue esperienze siano . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Miley Cyrus: "Non ho mai cercato di 'uccidere' Hannah Montana"

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