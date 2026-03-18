Milano-Torino 2026 vince Pidcock L’ordine di arrivo

Nella Milano-Torino 2026, la più antica corsa ciclistica del mondo, vince il ciclista Pidcock. La gara si è svolta il 18 marzo tra Torino e Milano, attraversando un percorso consolidato e storico. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi corridori provenienti da diverse nazioni, con una lunga tradizione che si rinnova ogni anno. Il risultato finale ha premiato il ciclista britannico.

Torino, 18 marzo 2026 – La Milano-Torino 2026 fa compiere alla corsa ciclistica più antica del mondo ben 150 anni. Come da previsioni, lo spettacolo si infiamma sulla doppia scalata a Superga, domata per la seconda volta da Tom Pidcock, uno degli uomini più attesi che non delude le aspettative e che segue così Isaac Del Toro sull'albo d'oro: completano il podio Tobias Halland Johannessen e l'eterno Primoz Roglic, apparso in giornata più positiva rispetto al compagno di squadra Giulio Pellizzari (comunque quarto al traguardo), che forse paga anche le recenti fatiche della Tirreno Adriatico 2026. La cronaca della Milano-Torino 2026. Si parte da Rho per poi arrivare a Superga dopo 174 km piuttosto semplici, se si eccettua proprio la doppia scalata finale all'ascesa più attesa e decisiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Milano-Torino 2026, vince Pidcock. L’ordine di arrivo Articoli correlati LIVE Milano-Torino 2026 in DIRETTA: rasoiata vincente di Pidcock a SupergaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:56 L’Italia completa la sua ottima prova di squadra con l’ottavo posto di Lorenzo Fortunato e il nono di... LIVE Milano-Torino 2026 in DIRETTA: rasoiata vincente di Pidcock a Superga. Pellizzari ottimo quartoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:01 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della Milano-Torino 2026. Approfondimenti e contenuti su Milano Torino 2026 vince Pidcock... Temi più discussi: Mercoledì 18 marzo 2026 c'è la Milano-Torino di ciclismo: arrivo alla Basilica di Superga; Milano-Torino: in bici sulle tracce della corsa ciclistica più antica del mondo; Dove vedere in tv la Milano-Torino 2026: programma, orari, streaming; La Milano-Torino compie 150 anni: sarà Pellizzari a soffiare sulle le candeline?. Milano-Torino 2026, vince Tom Pidcock. Giulio Pellizzari quartoLa Milano-Torino, la corsa ciclistica più antica ha compiuto 150 anni e l'edizione numero 107 va a Thomas Pidcock. Il britannico della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team è il più esplosivo del gruppetto ... sport.sky.it Milano-Torino 2026, vince Pidcock. L’ordine di arrivoA Superga, nel 150esimo anniversario della Classica più antica, il britannico precede Johannessen e Roglic su un podio invece sfuggito a Pellizzari, oggi non particolarmente in giornata di grazia ... sport.quotidiano.net Tom Pidcock ha vinto la Milano-Torino di ciclismo. Come è andata - facebook.com facebook Ciclismo: Pidcock vince la Milano-Torino, quarto Pellizzari. Il britannico attacca nel finale e precede Johannessen e Roglic. #ANSA x.com