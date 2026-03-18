Milano-Sanremo si svolge senza Jonathan Milan, che si è ammalato dopo la Tirreno-Adriatico. La sua assenza si conferma a tre giorni dalla corsa, lasciando il team Lidl-Trek senza uno dei suoi principali velocisti. La squadra continua la preparazione senza Pedersen, ancora alle prese con problemi di salute. La corsa si avvicina e le formazioni si organizzano senza alcuni dei loro atleti più attesi.

A tre giorni dal via della 117ª edizione della Milano-Sanremo si allunga la lista degli assenti alla Classicissima di Primavera per la Lidl-Trek. Oltre a Mads Pedersen, la squadra tedesca dovrà fare a meno anche di Jonathan Milan. Il velocista friulano, vincitore della settima e ultima tappa della Tirreno Adriatico con arrivo a San Benedetto del Tronto "è stato colpito da un malanno" subito dopo la corsa dei due mari e ed è quindi stato costretto a "prendersi una pausa per recuperare". A comunicarlo è la Lidl-Trek che con una nota ha spiegato la conseguente scelta di non schierare Milan per la prima Monumento dell'anno, al via sabato 21 marzo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milano-Sanremo senza Jonathan Milan: "Si è ammalato dopo la Tirreno-Adriatico"

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