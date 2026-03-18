Sabato 17 marzo 2018, è stato l’ultimo momento in cui un italiano ha vinto la Milano-Sanremo. Da allora, nessun ciclista azzurro si è imposto sulla lunga corsa che collega la città di Milano a Sanremo, una delle classiche più prestigiose del calendario. La corsa si svolge ogni anno e attira numerosi concorrenti da tutto il mondo, ma fino a oggi nessuno ha conquistato il traguardo in Italia.

Sabato 17 marzo 2018, il giorno dell’ultima vittoria di un italiano alla Milano-Sanremo. Sono passati otto anni dal trionfo di Vincenzo Nibali, che alzò le braccia sul traguardo di via Roma dopo un’ azione funambolica sul Poggio, l’unico modo possibile per uno scalatore del suo calibro per fare la differenza nella Classicissima di Primavera, ai tempi blindatissima e spesso discorso riservato ai velocisti. Quando mancavano sette chilometri all’arrivo, lo Squalo azionò il motore e fece selezione con una delle sue proverbiali rasoiate: solo il lettone Krists Neilands resistette per qualche pedalata, poi il fuoriclasse siciliano aumentò i giri e transitò in cima alla salita con un vantaggio di dodici secondi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Milano-Sanremo 2026: 8 anni dalla vittoria di Vincenzo Nibali. L’unica nell’ultimo ventennio

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