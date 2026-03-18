A Milano, durante la prima edizione della Car Clinic Champions, tre esperti del settore automobilistico hanno ottenuto il riconoscimento più importante. Pasceri, Mango e Giargiana sono stati premiati per le loro competenze tecniche, contribuendo a mettere in mostra le capacità professionali nel campo dell’automobilismo. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi specialisti provenienti dalla regione lombarda.

Nel cuore pulsante dell’industria automobilistica lombarda, tre professionisti hanno raggiunto l’apice del riconoscimento tecnico durante la prima edizione della Car Clinic Champions. La finale si è svolta il 12 marzo a Milano Lambrate, conferendo titoli di eccellenza in diagnosi, verniciatura e lattoneria. Questa vittoria non è solo un trofeo personale, ma un indicatore tangibile della qualità manifatturiera che sostiene l’economia locale. Gli eventi delle eliminatorie si sono svolti tra gennaio e febbraio nei centri di Torino, Pero (MI), Roma e Bologna, filtrando i candidati per arrivare alla fase decisiva. L’impatto di questa competizione va oltre il palcoscenico: certifica investimenti formativi costanti e rafforza il senso di appartenenza aziendale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano: Pasceri, Mango e Giargiana vincono la Car Clinic

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