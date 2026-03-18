A Milano si tiene una festa per celebrare la fine del Ramadan, con attività dedicate ai bambini organizzate dal comune in collaborazione con il nono municipio. L’evento, chiamato “Eid di quartiere 2026”, è stato annunciato sul sito istituzionale del municipio. La giornalista riferisce che il tema della festa riguarda la conclusione del mese sacro per i musulmani.

Milano rischia di genuflettersi sempre di più alla religione islamica. Il comune ha promosso un’iniziativa sul sito istituzionale, in collaborazione con il nono municipio, intitolata “Eid di quartiere 2026 – festa per la fine del Ramadan”. Un’attenzione decisamente sproporzionata, che peraltro è incongruente con la mancata cura di una festa tradizionale come il Natale. L’evento è previsto per il 22 marzo e, come ha denunciato l’eurodeputata leghista Silvia Sardone in una nota, ci saranno «iniziative per i bambini, laboratori per l’infanzia, saluti istituzionali, banchetto condiviso e musica». Insomma, tra le tante cose, gli organizzatori «ci tengono anche a farci sapere che ‘Eid’ è un migratismo, parola che provenendo da altre lingue migra verso l’italiano, e che il significato è ‘festa religiosa musulmana’. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Milano, festa per la fine del Ramadan con iniziative per bambini. Sardone: “Priorità della sinistra sempre capovolte”

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