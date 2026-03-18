Milano cittadini in coda per ritirare la tessera elettorale

A Milano, cittadini si sono messi in fila all’ufficio elettorale di Via Messina per ritirare la tessera elettorale in vista del referendum sulla giustizia che si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo. La presenza di persone in coda si è registrata nelle ore precedenti alla scadenza del termine per il ritiro. La situazione si è ripetuta anche in altri punti della città.

A Milano gente in coda all’ufficio elettorale di Via Messina per ritirare la tessera elettorale in vista del referendum sulla giustizia di domenica 22 e lunedì 23 marzo. I residenti che non hanno ricevuto a casa il documento o che hanno cambiato indirizzo possono presentarsi senza appuntamento nell’ufficio comunale. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, cittadini in coda per ritirare la tessera elettorale Articoli correlati Referendum a Perugia, apertura straordinaria Ufficio Elettorale: come ritirare o delegare per la tesseraIn vista del referendum confermativo del 22 e 23 marzo si ricorda che per poter votare, l'elettore deve essere identificato attraverso la carta... Decreto semplificazioni: carta d’identità «a vita», Isee automatico e tessera elettorale digitale. Cosa cambia per i cittadiniCarte d’identità più longeve, scontrini da archiviare con meno scrupoli, dati Isee acquisiti d’ufficio.