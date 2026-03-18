Il club rossonero si trova al centro di discussioni dopo le recenti polemiche sui prezzi dei biglietti per la partita contro la Juventus. In un'analisi sui costi, si evidenzia che il Milan è il team più accessibile tra le squadre europee di élite, con prezzi inferiori rispetto ad altri club di fascia simile. La questione ha attirato l'attenzione di tifosi e media.

Nonostante il cambio radicale tra panchina e nuovi acquisti, il club rossonero ha deciso di tenere invariato il prezzo dell'abbonamento a San Siro. I numeri, infatti, sono più che positivi: 15 euro a partita. Questo è il costo medio di un match garantito con l'acquisto di un abbonamento, posizionando il club rossonero tra quelli più accessibili in Europa. Circa il 50% di San Siro, infatti, è composto da abbonati: sia tifosi che hanno voluto rinnovare il proprio abbonamento, sia altri che hanno voluto iniziare una 'nuova avventura' tra gli spalti di San Siro. Se si guardano i settori, il listino prezzi del club rossonero risulta inferiore del 15% circa rispetto a quello di Inter e Juventus. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, tra polemiche e numeri: il club rossonero è il più accessibile d’Europa

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