Milan senti Mauro | Scudetto? Inter irraggiungibile Dopo il derby non vedo…

Massimo Mauro, ex calciatore della Juventus degli anni '80, è stato intervistato dalla Gazzetta e ha parlato della corsa allo scudetto. Secondo lui, l'Inter è irraggiungibile e dopo il derby non vede altre possibilità di rimonta. Le sue dichiarazioni si concentrano sulla situazione attuale delle squadre in lotta per il titolo.

Massimo Mauro, ex calciatore della Juventus degli anni '80, è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola. L'ex bianconero ha voluto spendere alcune parole sulla lotta scudetto tra Inter, Milan e Napoli. Riuscirà l'Inter a perdere il titolo? Ecco, di seguito, il suo pensiero: Mauro, può succedere qualcosa di surreale? «L'ho detto dopo la vittoria del Milan nel derby: non vedo margini per le altre. L'Inter sta avanti di 8 punti sui rossoneri, di 9 sul Napoli, non basterebbe un rallentamento, bisognerebbe che si fermasse. Ma servirebbe che chi segue non perdesse una sola occasione». Il Milan a Roma ne ha sprecata una clamorosa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, senti Mauro: “Scudetto? Inter irraggiungibile. Dopo il derby non vedo…” Articoli correlati Cremonese-Milan, Brocchi: “Pensavo che Allegri potesse giocarsi lo scudetto, ma ora l’Inter è irraggiungibile”Manca sempre meno al fischio d'inizio di Milan-Cremonese, match valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A. Milan, Allegri dopo il derby: “L’Inter rimane la netta favorita per lo Scudetto. Su Estupinan …”Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'TeleLombardia' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A... MILIONI DI VOCI | INTER - MILAN | DERBY MILANO Una raccolta di contenuti su Milan senti Mauro Scudetto Inter... Argomenti discussi: Mauro: Improbabile che l’Inter perda sette punti. Il Milan è stato…. Scudetto ancora in ballo? Mauro: Non vedo margini per le altreL'ultima giornata di campionato ha disegnato un nuovo scenario nella classifica di Serie A Enilive, questa volta a discapito del Milan. I rossoneri potevano andare a -5 ... milannews.it Milan, senti Braida: Pulisic come Shevchenko. Maignan va blindato. E sulla lotta Scudetto...Questo Milan può davvero vincere lo scudetto? Mi sembra un campionato senza padroni. Se lo giocheranno con Inter e Napoli, che però a livello di rosa hanno qualcosa in più. Il Milan però non ha le ... tuttosport.com