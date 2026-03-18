Il Milan ha risolto la crisi interna tra Rafael Leao e Christian Pulisic, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente. Dopo le tensioni emerse all’Olimpico, i due giocatori hanno trovato un accordo e hanno deciso di mettere da parte le divergenze. La squadra ora può contare su un clima più stabile nello spogliatoio, che ha evitato un possibile collasso interno.

Il Milan disinnesca la bomba atomica scoppiata all’ Olimpico e sigla la tregua tra Rafael Leao e Christian Pulisic. Il faccia a faccia nel post-partita della sconfitta contro la Lazio ha archiviato il violento diverbio tecnico esploso in campo, quando il numero 10 portoghese è letteralmente degenerato dopo l’ennesimo mancato filtrante dell’americano. Le immagini catturate dal bordocampo DAZN hanno svelato la furia del fuoriclasse rossonero, che al momento del cambio ha rifiutato l’abbraccio di Massimiliano Allegri, esplodendo in un’accusa frontale verso i compagni: «Gioca sempre da solo e nessuno dice niente, deve passare la palla», lo sfogo intercettato che ha messo nel mirino la gestione egoistica di Pulisic e Pavlovic. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, pace armata tra Leao e Pulisic: lo spogliatoio evita il collasso

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