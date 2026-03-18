Nel mercato del Milan, si prepara l’arrivo di un nuovo attaccante per rinforzare la rosa. Leao e Pulisic sono al centro delle discussioni, mentre Stefano Bressi analizza le operazioni in corso nel nostro ultimo video su YouTube. La squadra sta cercando di compiere un passo avanti, puntando su nuovi acquisti per migliorare le prestazioni in vista della seconda parte della stagione.

Si parla tanto di calciomercato nell'ultimo video pubblicato sulla pagina YouTube di 'Pianeta Milan' in cui il nostro Stefano Bressi analizza le voci per l'attacco del Milan in vista della prossima stagione. Dopo le diverse indiscrezioni di mercato uscite negli ultimi giorni, si può dire con certezza che il club rossonero è alla ricerca di una punta per il prossimo anno. I due nomi caldi, in questo momento, sono Moise Kean e Mateo Retegui. Entrambi, per motivi diversi, però non sembrano essere gli attaccanti che possano portare i famosi 20 gol stagionali al Diavolo. Serve di più per il Milan del futuro, soprattutto perché sommando le spese per gli ultimi grandi flop offensivi quali Morata, Gimenez e Nkunku si sfora il tetto degli 80 milioni di euro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, l’attaccante arriverà: è necessario un salto di qualità! Leao e Pulisic, il retroscena

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