Milan i problemi di Leao | dal rapporto con Pulisic all’equivoco tattico

Durante l'ultima puntata di 'La Tripletta', il podcast de 'La Gazzetta dello Sport', si è discusso delle difficoltà di Rafael Leao, attaccante del Milan, concentrandosi sul rapporto con Pulisic e su un possibile equivoco tattico che coinvolge il giocatore. La conversazione ha evidenziato alcuni problemi che il portoghese sta affrontando in questa fase della stagione.

Durante l'ultima puntata de 'La Tripletta', podcast de 'La Gazzetta dello Sport', si è parlato molto di Rafael Leao, attaccante del Milan. Nell'ultimo episodio de "La Tripletta", podcast de 'La Gazzetta dello Sport', sono stati analizzati tutti i problemi di Rafael Leao al Milan: il portoghese sta faticando a trovare la sua migliore condizione in campo, complice il modulo dell'allenatore Massimiliano Allegri, e fatica sempre di più a trovare l'intesa con il compagno di reparto Christian Pulisic. Ecco il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, i problemi di Leao: dal rapporto con Pulisic all’equivoco tattico Articoli correlati Milan, il miracolo di Allegri: vola senza Pulisic e Leao grazie al misticismo tatticoSolo tre volte insieme dal primo minuto per la coppia regina, ma i numeri restano da urlo: 15 gol complessivi. Tutto quello che riguarda Milan i problemi di Leao dal rapporto... Temi più discussi: Milan, i problemi di Leao: dal rapporto con Pulisic all'equivoco tattico; Serie A 2025/26 - Lazio - Milan 1-0 - Video; Problemi a un carrello, scatta l’atterraggio di emergenza a Malpensa; Matematica oltre i banchi: a Milano una giornata tra gare, laboratori e scoperte per gli studenti delle superiori. Milan, i problemi di Leao: dal rapporto con Pulisic all'equivoco tatticoNell'ultimo episodio de La Tripletta, abbiamo analizzato tutti i problemi di Rafa Leao al Milan: il portoghese sta faticando a trovare la sua migliore condizione in campo, complice il modulo di Alle ... msn.com Se parte Leao, Milan su Nusa: i piani di Allegri per il norvegese che ha fatto male all'ItaliaGioca nel Lipsia e ha giocato benissimo contro gli azzurri. È un esterno d'attacco puro: Allegri adatterebbe eventualmente anche lui o potrebbe cambiare il sistema di gioco? msn.com #Calciomercato #Milan, assalto al forte trequartista da 35 milioni: #Tare prova a bruciare un top club - facebook.com facebook Venerdì scorso a Milano si è svolta una cena tra l’agente di Mateo #Retegui (Alessandro #Moggi) e Igli #Tare. Il #Milan sta valutando le condizioni e ha chiesto informazioni sull’attaccante dell’Al Qadsiah, che era già stato avvicinato negli anni passati. via @ x.com