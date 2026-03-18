Milan | addio a Leao?

Il Milan sembra aver deciso di mettere fine alla collaborazione con Rafael Leao. La società rossonera ha preso questa decisione dopo un comportamento ritenuto inappropriato da parte dell’attaccante durante le ultime settimane. La situazione ha portato a una rottura definitiva, senza ulteriori tentativi di riavvicinamento o negoziazioni. La squadra si prepara a gestire la situazione senza il contributo del giocatore.

La pazienza del Milan verso Rafael Leao sembra essersi esaurita. Dopo l’ennesimo comportamento discutibile durante e dopo la sconfitta per 1-0 contro la Lazio all’Olimpico – con il portoghese che ha lasciato il campo lentamente, ha avuto uno scambio irritato con Igli Tare in tribuna e ha discusso animatamente con Christian Pulisic negli spogliatoi – la dirigenza rossonera ha deciso di aprire al mercato per il suo numero 10. Leao, un tempo considerato intoccabile e pilastro per i prossimi 5-6 anni, non è più visto come indispensabile. Il “delitto” – le bizze e l’atteggiamento discontinuo – ha portato al “castigo”: il club ascolterà offerte concrete, soprattutto da Premier League o Arabia Saudita, senza però svenderlo. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

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