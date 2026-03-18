Microsoft punta alla superintelligenza | cambio di rotta

Microsoft sta rinnovando l’architettura dei propri sistemi di intelligenza artificiale con l’obiettivo di sviluppare una superintelligenza. Questa volontà di cambiamento rappresenta una svolta rispetto alle precedenti affermazioni del CEO Satya Nadella, che aveva considerato i modelli AI come una merce comune. La società sta investendo risorse significative in questa nuova direzione, segnando una modifica netta rispetto alle strategie passate.

Microsoft sta ridisegnando l’architettura del proprio settore dell’intelligenza artificiale con l’obiettivo dichiarato di raggiungere la superintelligenza, un cambio di rotta netto rispetto alle dichiarazioni precedenti del CEO Satya Nadella che considerava i modelli AI come una merce comune. Questa riorganizzazione vede la fusione dei team Copilot per consumatori e aziende in un’unica entità gestita da Jacob Andreou, mentre Mustafa Suleyman concentra gli sforzi sullo sviluppo di modelli interni capaci di ridurre i costi operativi. La mossa risponde alla necessità di non dipendere da fornitori esterni che cercano di trasformare i loro servizi in sistemi operativi autonomi, rischiando di sottrarre il controllo dello stack software a Microsoft. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Microsoft punta alla superintelligenza: cambio di rotta Articoli correlati Meta punta su NVIDIA: accordo pluriennale per infrastruttura AI, CPU Grace e sviluppo di “superintelligenza personale”.NVIDIA Riconquista Meta: Una Svolta Epocale nel Mercato dell’Intelligenza Artificiale La competizione nel settore dell’intelligenza artificiale ha un... Leggi anche: «Ambiente ferito e diritto alla casa negato. I numeri del DEFR impongono cambio di rotta» Tutti gli aggiornamenti su Microsoft punta Discussioni sull' argomento Copilot Well being è la rivisitazione dell’intelligenza artificiale medica creata dai medici di Microsoft; Microsoft rinnova la struttura di Copilot, elevando l’ex dirigente di Snap mentre Suleyman passa ai modelli di intelligenza artificiale; Microsoft lancia Copilot Health, l’assistente sanitario basato sull’intelligenza artificiale. ma che caso, Microsoft punta ai gamers (anche nei sistemi cosiddetti 'professional') x.com Intervenuto in una discussione sulle pagine di NeoGaf, KeplerL2, leaker che da mesi continua a fornire possibili anticipazioni sulle console di undicesima generazione, ha dichiarato che Sony e Microsoft puntano alla stagione natalizia del 2027 per lanciare P - facebook.com facebook