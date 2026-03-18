Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto si sposano? Le ultime indiscrezioni

Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto sembrano pronti a sposarsi dopo il divorzio dall’ex marito. Secondo le ultime indiscrezioni, l’attrice avrebbe avviato i preparativi per le nozze, senza ulteriori dettagli sulle date o i luoghi. La notizia circola tra fonti di gossip, senza conferme ufficiali o dichiarazioni pubbliche da parte dei diretti interessati.

Nel futuro di Micaela Ramazzotti potrebbe esserci un nuovo matrimonio. Secondo le indiscrezioni che circolano, l'attrice e regista sarebbe pronta per sposare il compagno, il personal trainer romano Claudio Pallitto, con cui sta insieme dal 2023. I preparativi per le nozze sarebbero già in corso, Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto avrebbero deciso di fare una cerimonia semplice e intima, lontano dal clamore mediatico, nonostante l'interesse della stampa e dei social per la vita della Ramazzotti. Almeno questo è quello che ha scritto il settimanale Chi nel suo ultimo numero in edicola. Alla luce del desiderio di svolgere una... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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L’attrice e il personal trainer starebbero già avviando i preparativi per il matrimonio che dovrebbe celebrarsi questa estate. Micaela Ramazzotti si sposa - facebook.com facebook

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