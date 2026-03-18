Mi hanno messo un coltello alla gola

Un giocatore di 24 anni ha raccontato di essere stato minacciato con un coltello alla gola durante un episodio avvenuto di recente. La vicenda è stata resa nota dalla sua stessa testimonianza, senza ulteriori dettagli su eventuali coinvolgimenti o conseguenze. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali e ha suscitato molta attenzione tra gli appassionati di calcio.

2026-03-17 16:24:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione: A soli 24 anni, Neil El Aynaoui ha già vissuto quello che sarà probabilmente l’episodio più terrificante della sua vita. Ieri sera il centrocampista marocchino è stato aggredito e sequestrato nella sua abitazione, situata nella zona di Castel Fusano. Secondo quanto si apprende, il fatto è avvenuto intorno alle 3 del mattino, quando una banda di sei uomini mascherati e armati è entrata nella sua abitazione dopo aver strappato la grata dalla finestra del soggiorno. Il marocchino, che per primo si è accorto della presenza dei ladri, si è dovuto inginocchiare ed è stato successivamente costretto ad entrare in una stanza insieme alla madre, alla compagna, al fratello e alla cognata. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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