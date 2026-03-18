Alle 19:15 del 18 marzo 2026, la città di Roma si trova sotto un cielo prevalentemente sereno. Le previsioni per il resto della giornata indicano condizioni di tempo stabile, con temperature che si mantengono nella media stagionale. Le condizioni meteo sono state monitorate durante tutto il giorno, senza particolari variazioni rispetto alle aspettative iniziali.

meteo per ritornati in ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi e bassi tra Liguria e basso Piemonte al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte nubi in transito a partire dai settori occidentali al centro mattino stabilità prevalenza dei con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio instabilità momento a partire dai settori appenninici con precipitazioni sparse tempo invariata altrove in serata in nottata si rinnovano condizioni di tempo tutto con Cieli poco vuoi regolarmente nuvolosi al mattino non mi batte. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 18-03-2026 ore 19:15

Articoli correlati

Meteo Roma del 03-03-2026 ore 19:15meteo per ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nebbie e nubi basse su coste...

Meteo Roma del 03-01-2026 ore 19:15meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni città bassa in pianura padana e...

Meteo Italia: Tra poche ore cambierà tutto! Ecco cosa accadrà il 19 febbraio

Una raccolta di contenuti su Meteo Roma del

Temi più discussi: Meteo Roma: oggi poco nuvoloso, Mercoledì 18 e Giovedì 19 nubi sparse; Meteo a Roma, allerta gialla per vento e mareggiate; Allerta meteo dal mattino di giovedì 12 marzo 2026 e per le successive 12-18 ore; Meteo Roma, settimana di forte vento e da mercoledì freddo: le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo Roma – Goccia fredda porta calo termico ma poche piogge, freddo anche i prossimi giorni ma tempo stabileMeteo Roma - Temperature in calo con qualche disturbo nella giornata odierna e cieli soleggiati i prossimi giorni ma con clima ancora freddo ... centrometeoitaliano.it

Allerta gialla Roma e Lazio 18 marzo: forti raffiche di vento, poi brusco calo delle temperatureMercoledì 18 marzo è allerta gialla nel Lazio per vento. Si attendono forti raffiche, poi le temperature subiranno un brusco calo e ci sarà l'effetto ... fanpage.it

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per la settimana registrano un miglioramento, oggi ampie schiarite e temperature fino a 19 gradi, da mercoledì forte vento e freddo facebook

L’agenzia nazionale del meteo verrà spostata da Bologna a Roma x.com