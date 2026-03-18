Alle prime ore del mattino di venerdì, le previsioni meteo indicano cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi al Nord. La situazione si mantiene stabile, con temperature che si attestano su valori tipici di questa stagione. Le condizioni del tempo sembrano permanere tranquille durante le prime ore del giorno, senza segnalazioni di piogge o fenomeni particolari.

A Teatro: “Le ragazze son tornate”. Poggi, Caprioglio, Fiordaliso, nello spettacolo che smonta il cliché della terza età e trasforma la saggezza in superpotere Copyright © 2010 - 2026 [email protected] Direttore responsabile Arrigo d'Armiento [email protected] Registro degli Operatori di Comunicazione n. 22836 P.I.C.F. RM 09300461002 Editore Flashpress Srl Registrazione Tribunale di RM: numero n. 236 del 26 Maggio 2010 . 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 18-03-2026 ore 06:15

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