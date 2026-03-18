Meteo le previsioni in Campania per mercoledì 18 marzo 2026

Le previsioni meteo in Campania per mercoledì 18 marzo 2026 indicano che ad Avellino i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi, ma nel corso della giornata si osserverà un aumento delle nuvole con deboli piogge a partire dal pomeriggio. Si prevedono circa 7 millimetri di pioggia durante le ore successive.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì 18 marzo 2026. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1209m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1132m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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