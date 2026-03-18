Mercoledì di sport tra classiche Miami e grandi sfide serali

Mercoledì 18 marzo è una giornata ricca di eventi sportivi con diverse competizioni in programma, tra le classiche di ciclismo, le sfide di Miami e le grandi sfide serali. La giornata si presenta piena di appuntamenti distribuiti durante tutto il giorno, attirando l’attenzione degli appassionati di vari sport. Numerose gare si svolgono in diverse parti del mondo, offrendo una lunga sequenza di momenti da seguire.

Quella di mercoledì 18 marzo si presenza come una giornata molto intensa per gli appassionati, con appuntamenti distribuiti lungo tutto l’arco del giorno. Il menù è ampio e variegato: dal ciclismo con la storica Milano-Torino e la Danilith Nokere Korse, agli sport invernali con i Mondiali femminili di curling, fino al grande tennis con l’avvio del Masters 1000 e del WTA 1000 di Miami. Non manca poi una serata particolarmente ricca, in cui si concentrano volley, basket e calcio europeo. La prima parte davvero significativa del palinsesto si sviluppa tra tarda mattinata e pomeriggio. Le corse ciclistiche occupano uno spazio centrale, con la Milano-Torino pronta a richiamare l’attenzione degli appassionati delle classiche e con la Nokere Horse a completare il quadro internazionale. 🔗 Leggi su Sportface.it

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