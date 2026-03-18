Il mercato del Napoli si concentra sulla Premier League, con il direttore sportivo che punta a riportare in Italia Tonali e altri giocatori. La strategia di gestione del club riguarda anche la volontà di mantenere Antonio Conte sulla panchina, con l’obiettivo di ottenere garanzie sul mercato per la prossima stagione. La società sta pianificando le mosse da compiere durante l’estate.

Lewandowski, quale futuro? Il punto tra i record col Barcellona e le trattative per il rinnovo Calciomercato Milan, caccia al bomber: il nuovo sogno è Retegui! Primo incontro chiave di Tare, c’è anche il piano B Lautaro ammette: «Il desiderio di tornare al Racing è sempre presente in me. Ho ancora 3 anni di contratto con l’Inter, vi svelo il mio sogno» Infortunio Skorupski, problema più serio del previsto e stagione finita! Ecco come il Bologna sopperirà alla sua assenza Lotito Lazio, esplode una nuova polemica: tifosi furiosi per via... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mercato Napoli, Manna guarda alla Premier: vuole riportare in Italia Tonali e non solo! ll piano d’azione

Articoli correlati

Tonali Juve, una big di Premier League sull’obiettivo di mercato bianconero: vuole chiudere il colpaccio entro staseradi Redazione JuventusNews24Tonali Juve, una big di Premier League sull’obiettivo del mercato bianconero: vuole chiudere il colpaccio entro la...

Leggi anche: “Manna è già in contatto con agenti”: mercato Napoli, pronto il colpo dalla Premier

Approfondimenti e contenuti su Mercato Napoli

Temi più discussi: ? MERCATO. Napoli troppo vecchio, Manna punta a ringiovanirlo soprattutto in difesa; Manna già al lavoro: il Napoli si è posto un obiettivo per il prossimo mercato; Napoli, il ds Manna: Conte resta, McTominay rinnova. Alisson Santos e Hojlund riscattati; Napoli, il terzo anno di Conte: 100 milioni e rosa giovane.

Manna già al lavoro per il prossimo anno: è in Inghilterra per visionare degli obiettiviIl Napoli guarda al futuro col direttore sportivo Giovanni Manna già al lavoro in Inghilterra. Lo scrive Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, che ha riferito su X che ... tuttonapoli.net

Manna è in Inghilterra, il Napoli sta già lavorando per il mercato estivoIl direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, non perde tempo e sta già lavorando con largo anticipo in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Secondo le ultime indiscrezioni, il d ... msn.com

Il Napoli nella prossima sessione di mercato potrebbe pescare ancora dalla Premier e l’edizione odierna de Il Mattino lancia una doppia suggestione Non solo Calafiori, calciatore accostato negli ultimi giorni dall’Inghilterra già agli azzurri, ma il club parteno - facebook.com facebook

#Napoli, per #Conte sogni di mercato in Premier League: nel mirino anche #Calafiori e #Tonali x.com