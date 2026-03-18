Meningite in Inghilterra il focolaio rapido e ampio spinge il primo ministro Keir Starmer a fare un appello

In Inghilterra si stanno registrando numerosi casi di meningite, con un rapido aumento dei contagi che ha portato il governo a intervenire. Il primo ministro Keir Starmer ha lanciato un appello alla popolazione chiedendo di farsi avanti per ricevere le vaccinazioni e migliorare la sorveglianza. La situazione ha portato a un aumento delle preoccupazioni tra gli esperti e le autorità sanitarie.

Allarme meningite in Inghilterra: il primo ministro britannico Keir Starmer ha invitato le persone che il 5, 6 e 7 marzo sono state nella discoteca Club Chemistry a Canterbury, nel sud-est del Paese, ad andare a ricevere gli antibiotici. Il segretario di Stato per la salute Wes Streeting ha parlato di un’epidemia di meningite “senza precedenti”. A causa dei contagi sono già state registrate due morti. Casi di meningite in Inghilterra: l'appello del premier Keir Starmer Streeting: "Epidemia senza precedenti" Meningiti batteriche meno comuni ma con un alto tasso di mortalità Casi di meningite in Inghilterra: l’appello del premier Keir Starmer Le autorità sanitarie inglesi, mercoledì 18 marzo, hanno dato aggiornamenti sulla situazione relativa ai contagi, spiegando che si è passati da quindici a venti. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Meningite in Inghilterra, il focolaio rapido e ampio spinge il primo ministro Keir Starmer a fare un appello Articoli correlati Uk, Keir Starmer nella bufera: assedio al primo ministroCon l’aumento vertiginoso del costo della vita dal 2021 in poi, i britannici si sono disperati per un governo conservatore consumato da scandali e... Epidemia di meningite nel sudest dell’Inghilterra, Starmer lancia un appelloIl numero totale dei contagi è passato da quindici a venti, secondo un bilancio fornito il 18 marzo dalle autorità sanitarie britanniche. Contenuti e approfondimenti su Keir Starmer Temi più discussi: Focolaio di meningite MenB nel Kent: i ricoverati salgono a 18, allarme nel Regno Unito; Epidemia di meningite senza precedenti in Inghilterra, è corsa contro il tempo; Tensione nello Stretto di Hormuz, Starmer: Difenderemo gli alleati ma non entreremo in guerra; Guerra Usa-Iran, Trump: Soldati americani in Iran? Non temo altro Vietnam. L'Inghilterra ha fatto grande errore a non sostenerci. Paura per la meningite in Inghilterra; focolaio in discoteca a Canterbury. Il piano di LondraAvviate profilassi antibiotica e vaccinazioni mirate, l'appello di Starmer. L'infettivologo Massimo Andreoni (Roma Tor Vergata) a HuffPost: Malattia ... huffingtonpost.it Meningite, salgono a 20 i casi in Inghilterra: ora vaccino per 5mila studentiSale a quota 20 il numero totale di casi di meningite - 11 sospetti e 9 confermati - correlati all'epidemia in corso nel Kent, contea dell'Inghilterra, zona a Sud-Est di Londra. Due i morti: una stude ... adnkronos.com #TG2000 - Ucraina. Oggi il presidente Zelensky vola in Spagna per incontrare il primo ministro Sánchez. Sul tavolo la questione energentica e le strategie di difesa del paese. Ieri l’incontro con il premier britannico Keir Starmer. #Ucraina #Zelensky #Spagna # facebook MEDIO ORIENTE | "Vogliamo vedere questa guerra finire al più presto possibile". Lo ha detto il premier britannico Keir Starmer chiarendo però che il Regno Unito "non entrerà in una guerra a vasto raggio". #ANSA x.com