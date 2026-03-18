Mendy sa di aver commesso un errore

In Spagna, la testata Marca riporta che Inigo Perez ha subito conti prima della partita di ritorno contro il Samsunspor. Mendy, invece, ammette di aver commesso un errore. La notizia arriva poco dopo l’annuncio di questa vicenda. Nessuna altra informazione sui motivi o sulle conseguenze di questi eventi. La partita si avvicina e i protagonisti sono al centro di attenzione.

2026-03-18 20:06:00 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: Inigo Perez Ha subito conti prima della gara di ritorno contro il Samsunspor. Il navarrese è stato consultato su questioni attuali come Coppa d’Africa (dirige due giocatori impegnati nella finale come Pathé Ciss e Ilias Akhomach), l’espulsione di Nobel Mendy contro il Levante o l’importanza di non esagerare nonostante il buon risultato dell’andata in Turchia. Ha anche parlato Jorge De Frutos. partita di ritorno. “ È importante ignorare la prima partita anche se positiva. Abbiamo aggiunto il buono e corretto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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