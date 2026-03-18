Meloni scende in campo per il referendum politicizzando il voto come la sinistra

Negli ultimi giorni di campagna elettorale, la premier si è impegnata in numerosi interventi pubblici, tra cui la partecipazione a un podcast di Fedez e Mr. Meloni ha anche assunto una posizione netta sul referendum, evidenziando una politicizzazione del voto che ricorda le strategie di altri leader politici. La sua presenza è stata accompagnata da numerosi interventi e dichiarazioni pubbliche.

Un po’ alla Silvio Berlusconi, negli ultimi giorni di campagna elettorale Giorgia Meloni va ovunque. Nel tentativo (ingenuo?) di parlare a quei giovani ai quali del Csm interessa meno di zero, la premier sarà ospite di Pulp Podcast, il podcast di Fedez e Mr. Marra, in una puntata che andrà in onda giovedì 19 marzo alle 13. Le reti Mediaset non bastano: lei non fa audience malgrado (o forse a causa dei) soliloqui. Il punto è presidiare ogni spazio. Televisione, social, podcast: comunicazione come occupazione permanente del territorio. All’inizio della campagna non era così. Qualcosa vorrà dire se la presidente del Consiglio si è berlusconizzata. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Meloni scende in campo per il referendum, politicizzando il voto (come la sinistra) Articoli correlati Referendum, il No scende in campo nella settimana che precede il voto: incontri in tutta la provinciaDa Santa Giustina a Corpolò fino a Cattolica e Novafeltria: assemblee e dibattiti pubblici per illustrare le ragioni del voto contrario I Comitati... Meloni dice che il Referendum non è un voto politico, poi attacca la sinistra: “Controllano i magistrati”Giorgia Meloni, con il suo intervento più deciso finora nella campagna referendaria, ha pubblicato un lungo video in cui descrive le misure contenute... Meloni scende in campo per il referendum, spiega (a modo suo) la riforma e accusa gli avversari Aggiornamenti e notizie su Meloni scende Temi più discussi: Meloni scende in campo. Ma scoppia il caso Bartolozzi; Referendum, Landini: Meloni scende in campo perché ha timore di perdere, il 18 marzo tutti in Piazza del Popolo per la chiusura della campagna per il No; Referendum, Meloni scende in campo: troppe bufale, votate Sì; Referendum, Meloni scende in campo. Giorgia Meloni scende in campo per il Sì al referendum sulla magistratura: Troppe banalizzazioni e bufale. Se perdo non mi dimettoTredici giorni al voto e Giorgia Meloni scende ufficialmente in campo per spingere il Sì verso la vittoria del referendum costituzionale. Uno scenario previsto, che prende il via a sondaggi chiusi (gl ... ilriformista.it Scende in campo Giorgia Meloni. Perché votare SìLa premier spiega sui social la riforma, denunciando un clima di forte confusione e di troppe bufale. Accusa la sinistra che si ... huffingtonpost.it Sbardella (FDI): “Impegnati con il referendum, poi parliamo delle Amministrative” Il partito della Meloni al momento non scende in campo sulle questioni locali: per 2 settimane nessuna decisione... - facebook.com facebook Meloni scende in campo: le conseguenze se vince il No al referendum x.com