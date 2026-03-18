Il governo sta portando avanti una riforma della giustizia, un tema dibattuto da diversi decenni ma rimasto irrisolto fino a ora. La proposta mira a modificare il sistema giudiziario italiano, con l’obiettivo di renderlo più efficace e moderno. La discussione coinvolge diversi rappresentanti politici, mentre si cerca di superare ostacoli storici per attuare i cambiamenti. La riforma è considerata prioritaria per il futuro del Paese.

AGI - La riforma della giustizia "è una riforma della quale noi discutiamo da qualche decennio, ma che nessuno era riuscito a fare, perché è fondamentale per modernizzare questa nazione, perché se noi non riusciamo a cambiare in Italia quello che non funziona adeguatamente non cresceremo mai". Così la premier Giorgia Meloni al Tg1. "È una riforma di buon senso, è una riforma sull' efficienza, sulla meritocrazia, sulla responsabilità nella giustizia che fa tre cose sostanziali: separa le carriere per avere un processo più giusto, riforma il Csm per liberare la magistratura dal controllo della politica e introduce l' Alta Corte disciplinare perché finalmente anche i magistrati che sbagliano se ne assumano la responsabilità. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Meloni: "La riforma della giustizia è fondamentale per modernizzare il Paese"

Articoli correlati

Riforma della giustizia, Morrone a Cesena: “È cruciale per il Paese. Votare no sarebbe un autogol"Il deputato della Lega chiude l’incontro organizzato dai comitati per il “Sì”: “Garantire parità tra accusa e difesa è un diritto dei cittadini” La...

Meloni attacca le toghe: “I giudici ci impediscono di governare”. E rilancia la riforma della giustiziaLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni torna ad affrontare il tema della riforma della giustizia e del rapporto tra politica e magistratura,...

La risposta di Meloni sulla #riforma della #giustizia e sul blocco del Ponte #meloni #governo #news

Altri aggiornamenti su Meloni La riforma della giustizia è...

Temi più discussi: Meloni: 'La riforma della giustizia è un traguardo epocale'; L’intervista di Giorgia Meloni a Il Dubbio: Né destra, né sinistra. È la riforma di tutti. Se vince il sì, tavolo con toghe e avvocatura; Meloni: I giudici ci impediscono di governare, la riforma della giustizia serve; Il fact-checking del video di Meloni sul referendum.

Referendum Giustizia, Meloni: Se vince il 'no' saranno gli italiani a pagarla, non il governoLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene oggi, mercoledì 18 marzo, sul tema del referendum della Giustizia sottolineando come sia dispiaciuta per la politicizzazione perché, dice al Tg1 ... adnkronos.com

Referendum giustizia, Meloni spinge per il sì: Riforma storica, il no lo pagano gli italianiLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni accelera sul referendum sulla giustizia e si espone in prima persona a pochi giorni dal voto, rilanciando un ... thesocialpost.it

“Questa è un riforma politica, non tecnica. La sovraesposizione di Meloni Dopo quattro anni di nulla ha bisogno di portare a casa qualcosa ed è preoccupata dei sondaggi” La nostra intervista a Giuseppe Conte in vista del referendum sulla Giustizia. A cura di - facebook.com facebook

L’accelerata di Meloni sui carburanti. Ma è Salvini a intestarsi il taglio delle accise. Di @LucaRoberto11 x.com