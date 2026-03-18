A quattro giorni dalla chiamata alle urne, la premier ha pubblicato un video in cui invita gli elettori a votare “Sì” il 22 e 23 marzo per una giustizia più giusta. L’appello è stato diffuso sui social, dove Meloni ha rivolto un messaggio diretto ai cittadini, sottolineando l’importanza di recarsi alle urne in quei giorni.

Appello al voto formato social per la premier Giorgia Meloni. A quattro giorni dalla chiamata alle urne per il referendum confermativo della riforma della giustizia la Presidente del Consiglio si rivolge a tutti i suoi follower del web e attraverso il fac-simile della scheda elettorale verde che contraddistingue questa tornata elettorale, spiega le modalità di voto, invita i cittadini italiani ad andare al seggio e ricorda le ragioni per le quali è a suo avviso importante barrare un una X la casella del sì. Scheda semplice di colore verde. « Cari Italiani – esordisce – il 22 e 23 marzo siamo tutti chiamati a votare per il referendum sulla riforma della giustizia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni: “Il 22 e 23 marzo andate al seggio e votate “Sì” per una giustizia più giusta” (video)

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