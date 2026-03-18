Meloni a reti unificate | Non si vota su di me se vince il No resto

Durante un intervento in diretta televisiva, una leader politica ha dichiarato che le elezioni non riguardano direttamente la sua persona. Ha aggiunto che, in caso di vittoria del “No”, il futuro procederà senza cambiare le cose. Un altro esponente ha invece affermato, durante un confronto, che dopo la vittoria del “Sì” si impegneranno a cercare una pacificazione che finora manca.

Fascio di nervi Da Rete4 al podcast di Fedez, la premier occupa qualsiasi spazio. Protesta il centrosinistra che oggi scende in piazza a Roma Fascio di nervi Da Rete4 al podcast di Fedez, la premier occupa qualsiasi spazio. Protesta il centrosinistra che oggi scende in piazza a Roma «Dopo la vittoria del Sì faremo di tutto per ritrovare la pacificazione che finora non c’è stata», ha detto ieri Carlo Nordio a SkyTg24 durante un confronto sulla riforma con il presidente del comitato Giusto dire No Enrico Grosso. Fino allo spoglio, però, è tutto lecito. Insulti, esagerazioni, ritrattazioni, propaganda aggressiva, slogan scivolosi. L’ultimo della maggioranza a esondare è il senatore meloniano Francesco Zaffini che durante un evento a Terni ha affermato: «Quando caschi davanti alla magistratura è come se ti diagnosticano un cancro». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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