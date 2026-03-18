Medvedev senza bagagli | il blocco logistico minaccia

Daniil Medvedev potrebbe non partecipare al Masters 1000 di Miami a causa di un problema logistico che ha bloccato i suoi bagagli. La sua presenza nella competizione è a rischio, poiché il blocco ha impedito il suo arrivo e la preparazione necessaria. La situazione ha attirato l’attenzione sul possibile impatto dell’incidente sulle sue sorti nel torneo.

La corsa verso il Masters 1000 di Miami si è arenata per un imprevisto logistico che minaccia la presenza di Daniil Medvedev. Il tennista russo, fresco sconfitto da Jannik Sinner nella finale di Indian Wells, ha i propri bagagli sparire durante il volo dall’aeroporto di Palm Springs verso la Florida. Senza le valigie arrivate ieri, l’atleta rischia di non poter partecipare al prossimo torneo. Il problema non riguarda solo una perdita temporanea, ma blocca completamente la preparazione necessaria per gli incontri in programma. Medvedev, attualmente decimo nel ranking mondiale, ha deciso di rivolgersi pubblicamente alla compagnia aerea responsabile del trasporto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Medvedev senza bagagli: il blocco logistico minaccia Articoli correlati Medvedev, momento no con i voli: prima il blocco a Dubai, ora a Miami è senza bagagliDa una sponda all'altra degli Stati Uniti, Daniil Medvedev trasportava una discreta dose di entusiasmo dopo l'ottimo Masters 1000 in California... Daniil Medvedev chiede aiuto: “Ho perso tutti i miei bagagli, mi servono per giocare il Miami Open”Daniil Medvedev ha perso tutti i suoi bagagli prima di giocare gli Open di Miami. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Medvedev senza bagagli il blocco... Medvedev, momento no con i voli: prima il blocco a Dubai, ora a Miami è senza bagagliIl finalista di Indian Wells, dove aveva rischiato di non arrivare per lo stop negli Emirati dovuto alla guerra, lancia un appello social alla compagnia: Devo giocare! ... msn.com Medvedev arriva senza bagagli a Miami, 'mi servono per giocare'Nuove peripezie aeree per Daniil Medvedev, dopo il travagliato viaggio delle scorse settimane verso gli Usa partendo da una Dubai sotto attacco. (ANSA) ... ansa.it