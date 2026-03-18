Medio Oriente pioggia di droni sul Golfo | colpiti Arabia Saudita e Kuwait

Nel Golfo, Arabia Saudita e Kuwait sono stati colpiti da una serie di attacchi con droni. La situazione nel Medio Oriente si è intensificata con una raffica di raid che coinvolge entrambe le nazioni, segnando un punto di svolta nelle tensioni della regione. Le operazioni sono state eseguite in modo coordinato e hanno provocato danni e interruzioni nelle aree interessate.

Il conflitto in Medio Oriente ha varcato una soglia di non ritorno, trasformandosi in una deflagrazione coordinata che non risparmia più alcun confine. Non si tratta più di scontri di frontiera, ma di un’offensiva simultanea che vede Israele, Iran e le monarchie del Golfo proiettati in uno scenario di guerra aperta. A Ramat Gan, nel cuore urbano di Tel Aviv, la tragedia ha assunto il volto di due civili, un uomo e una donna, falciati da una bomba a grappolo di fabbricazione iraniana mentre cercavano disperatamente di raggiungere il rifugio del loro palazzo. La pioggia di fuoco sulle rotte del petrolio. Mentre i soccorritori del Magen David Adom operavano tra le macerie in Israele, il fronte si allargava improvvisamente verso est. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Medio Oriente, pioggia di droni sul Golfo: colpiti Arabia Saudita e Kuwait Articoli correlati Leggi anche: Medio Oriente, attacchi con droni e missili: Arabia Saudita, Emirati e Kuwait intercettano raid nella notte. I Pasdaran: "Braccheremo Netanyahu Leggi anche: Continua la rappresaglia iraniana: droni contro le ambasciate Usa in Arabia Saudita e Kuwait Le ultime ore di guerra in Medio Oriente: L'Iran colpisce l'ambasciata Usa a Riad - Agorà 03/03/2026 Tutti gli aggiornamenti su Medio Oriente Temi più discussi: La guerra in Medio Oriente - La cronaca dell'8 e 9 marzo LIVEBLOG; Piogge acide e dissalatori fuori uso: l'altra emergenza della guerra; Medio Oriente, Trump: la guerra finirà presto. L'Iran: preparatevi al petrolio a a 200 dollari al bari; La guerra in Medio Oriente ferma la F1: cancellati Bahrain e Arabia Saudita. Guerra in Medio Oriente Israele stringe sul Libano, avanza l'operazione di terra nel sudLa nuova fase dell'operazione dell'esercito israeliano nel sud del Libano è iniziata l'altro ieri, quando le truppe sono avanzate da sette a nove chilometri nella cosiddetta area di sicurezza, la zona ... bluewin.ch «Cercate riparo subito»: pioggia di missili su Dubai, chiuso lo spazio aereoMessaggi d’emergenza sui cellulari e forti esplosioni: il Golfo trema sotto l'attacco dell'Iran. Dubai chiude lo spazio aereo mentre l'Arabia Saudita abbatte decine di droni in poche ore. Escalation I ... panorama.it Il direttore Fabio Vitale intervista il ministro della Difesa, alla vigilia del Consiglio Ue e mentre continua la guerra in Medio Oriente, dopo gli attacchi di Usa e Israele contro l'Iran - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Diciannovesimo giorno del conflitto. L’Iran annuncia vendetta per la morte di Larijani. Raid israeliani su Beirut: si registrano morti e feriti. Teheran avverte: "Le conseguenze di questa guerra colpiranno tutto il mondo" - LIVEBLOG #ANSA x.com