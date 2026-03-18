Medio Oriente due morti a Tel Aviv | vittime anche a Beirut

Da lettera43.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Tel Aviv due persone sono state uccise in un attacco di missili provenienti dall’Iran, che ha rivendicato l’azione. Nello stesso periodo, anche a Beirut si registrano vittime a causa di un altro episodio simile. Le tensioni tra le parti coinvolte continuano a crescere, mentre le autorità di entrambe le città stanno gestendo le conseguenze dell’attacco.

Due morti a Tel Aviv a causa di un lancio di missili dall’ Iran. Teheran ha rivendicato l’attacco affermando che è stato effettuato in vendetta per l’assassinio, da parte di Israele, di Ali Larijani, segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale, e del generale Gholam Reza Soleimani, capo della forza Basij, la milizia paramilitare di volontari che fa parte della Guardia rivoluzionaria islamica. Le vittime sono un uomo e una donna di circa 70 anni. Si trovavano nella scala del loro palazzo quando è stato colpito, mentre tentavano di raggiungere il rifugio antiaereo dell’edificio. Almeno sei morti e 24 feriti a Beirut. Dall’altra parte, lo Stato ebraico continua a prendere di mira il Libano e la capitale Beirut, dove si contano sei morti e 24 feriti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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