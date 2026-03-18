Un uomo di 39 anni di Meda ha versato 4000 euro come anticipo per l’acquisto di un’auto usata attraverso un noto sito di annunci online. Dopo aver effettuato il pagamento, il venditore è scomparso senza consegnare il veicolo. La polizia ha denunciato un gruppo di truffatori coinvolti nella vicenda.

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© Ilnotiziario.net - Meda, paga 4.000 euro di anticipo per l’auto ma il venditore sparisce: denunciata banda di truffatori

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