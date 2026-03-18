McDonald’s | menu a 3 dollari per riconquistare i clienti

A partire da aprile 2026, McDonald’s introdurrà negli Stati Uniti un nuovo menu con prodotti al prezzo di tre dollari e colazioni a quattro dollari. La catena di fast food mira a riacquistare clienti offrendo opzioni più economiche, con un focus su prodotti a prezzo ridotto. L'iniziativa riguarda esclusivamente il mercato statunitense e si concentra su menu a basso costo.

McDonald’s sta per lanciare negli Stati Uniti, a partire da aprile 2026, un nuovo menu con prodotti al prezzo di tre dollari e colazioni a quattro dollari. Questa mossa strategica nasce dalla necessità di riconquistare i consumatori a basso reddito che avevano abbandonato il settore dei fast food durante l’anno precedente. La decisione riflette una consapevolezza acuta della pressione economica che pesa sulle famiglie americane, spingendo la catena a assorbire parte dei costi delle promozioni invece di scaricarli interamente sul cliente finale. L’annuncio è arrivato a febbraio, confermando una strategia già abbozzata in novembre 2025, quando l’azienda aveva dichiarato la volontà di sostenere economicamente le offerte speciali da cinque e otto dollari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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